André Sá vence a 1ª na temporada Enfim, André Sá pôde comemorar uma vitória na temporada de 2003. O tenista amargou um longo período sem vencer, desde outubro do ano passado e só nesta temporada perdeu 15 partidas. Mas, nesta terça-feira, justamente numa quadra de grama, superfície em que alcançou o melhor resultado de sua vida - as quartas-de-final de Wimbledon - ano passado, Sá marcou 2 a 0, 6/2 e 7/6 (7/1) no belga Gilles Elsenneer, num bom torneio, o ATP Tour de Queen´s, com total de US$ 510 mil em prêmios e considerado um dos mais importantes preparatórios para Wimbledon. Curiosamente, neste período sem vitórias, André Sá teve como consolo uma premiação de pouco mais de US$ 82 mil pelas 15 derrotas sofridas na temporada, mostrando que no tênis, com um bom ranking dá para se faturar, mesmo sem vitórias por um período. O ano para Sá começou em Aukland, onde perdeu para Kenneth Carlssen; depois no Aberto da Austrália, para Adrian Voinea; em Milão, para Xavier Malisse; na Copa Davis na Suécia, para Jonas Bjorkman; em Buenso Aires, para Franco Squillari; em Acapulco, para Ivan Miranda; em Delray Beach, para Hyung Taik-Lee; em Miami, novamente para Jonas Bjorkman; em Casablanca, para Luiz Horna; nas Bermudas, para Ricardo Mello; em Houston, também para Ricardo Mello; em Valência, para Gaston Gaudio; em St. Poelten, para Flávio Saretta; em Roland Garros, para Guillermo Coria; e semana passada em Surbiton para o japonês Sathoshi Iwavuchi. Agora, Sá terá pela frenta, nesta terça-feira às 7h30 de Brasília, outro tenista belga, Dick Norman, que superou o norte-americano Mardy Fish por 7/6 e 7/6. Para o tenista brasileiro, o bom resultado é a chance de recuperar a confiança em seu bom jogo, às vésperas de Wimbledon.