André Sá vence e avança em Amsterdã O tenista brasileiro André Sá avançou nesta segunda-feira às oitavas-de-final do Torneio de Amsterdã ao derrotar com facilidade o belga Olivier Rochus por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-2. Já Christophe, irmão de Rochus, teve mais sorte diante do suíço Ivo Heuberger e o venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-0. Outro brasileiro, Flavio Saretta, terá como adversário o francês Nicolas Coutelot. Saretta, 69º do mundo, nunca enfrentou Coutelot, 99º. E Alexandre Simoni jogará contra o espanhol Alex Corretja. Será a primeira partida entre Simoni, que é 137º do mundo, e Corretja, 26º. Nos demais jogos do dia, o argentino Juan Ignacio Chela passou pelo sueco Andreas Vinciguerra enquanto o espanhol Juan Balcells bateu o chileno Fernando González. Ainda na rodada de hoje, o finlandês Jarkkc Nieminem e o sueco Magnus Norman também se classificaram à próxima fase da competição que distribui US$ 381 mil em prêmios ao vencerem, respectivamente, o georgiano Irakli Labdaze e o suíço Marc Rosset.