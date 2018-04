André Sá vence e fará semifinal de duplas em Dusseldorf Atuando ao lado do dinamarquês Frederik Nielsen, o brasileiro André Sá garantiu vaga na semifinal do torneio de duplas do ATP 250 de Dusseldorf, nesta terça-feira, com uma vitória sobre o israelense Jonathan Erlich e o russo Dmitry Tursunov. Eles venceram um equilibrado confronto que terminou em 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 5/7 e 10/8.