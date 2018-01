André Sá vence e segue em Hong Kong O tenista brasileiro André Sá garantiu sua classificação às semifinais do torneio de Hong Kong ao arrasar nesta sexta-feira o sueco Jonas Bjorkman por 2 sets a 0, com parciais 6-1 e 6-3. Ele vai defender uma vaga para a final da competição com o vencedor do jogo entre o espanhol Juan Carlos Ferrero e o alemão Rainer Schuettler. Na outra partida do dia, o australiano Andrew Ilie bateu o sueco Magnus Larsson por duplo 6-3.