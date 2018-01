André Sá vence em torneio nos EUA O tenista brasileiro André Sá se classificou para segunda rodada do torneio challenger de Calabasas, nos Estados Unidos, ao vencer nesta quarta-feira o norte-americano Brandon Hawk por 2 sets a 0. Os placares parciais foram 7/6 (3) e 6/3 e André enfrentará agora outro norte-americano: Jeff Salzenstein, jogador de 27 anos e que não tem pontos na Corrida dos Campeões. Os dois tenistas se enfrentaram no ano passado na primeira rodada do challenger de Burbank e André venceu por 2 a 0. Os torneios challenger são aqueles com menos glamour e menor pontuação do circuito profissional.