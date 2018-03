André Sá vence jogo do Brasileiro Com apoio de um novo treinador, o tenista mineiro André Sá espera reencontrar o seu melhor tênis e voltar a ocupar uma posição entre os 100 primeiros do ranking mundial. Nesta quarta-feira, ele fez sua estréia no Campeonato Brasileiro de Profissionais com uma boa vitória sobre Rodrigo Monte, por 6/3 e 6/3. A competição vai até domingo no Harmonia, em São Paulo, com disputas do masculino e feminino e prêmios de R$ 60 mil. "Estou agora com o Marcus Barbosa, conhecido como Bocão, e espero iniciar uma nova fase, buscando melhores resultados", disse André Sá, que atualmente é o número 126 do ranking mundial. "Acredito que posso ganhar maior consistência em meu jogo, maior regularidade nos torneios." Este ano, André Sá vem alternando altos e baixos. Recentemente, ganhou o título de um torneio challenger em Calabasas, Estados Unidos, mas, em compensação, reclama de ter perdido várias competições na primeira rodada. Com um novo técnico, espera ganhar a confiança necessária para recuperar boas posições no ranking mundial, classificação em que já esteve na posição de número 79 em setembro do ano passado. Agora, no Campeonato Brasileiro, Sá espera aproveitar a competição para ganhar regularidade. Como a disputa é no sistema round robin (todos contra todos), com duas chaves de quatro tenistas, cada jogador faz pelo menos três partidas. Sá já venceu a primeira e está confiante em levantar o título do Brasileiro. Em outro jogo do masculino disputado nesta quarta-feira, Marcos Daniel ganhou de Rodrigo Ribeiro por 6/0 e 6/2.