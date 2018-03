André Sá vence mais uma na Holanda O tenista mineiro André Sá garantiu sua vaga nas quartas-de-final do Torneio de Amersfoort, na Holanda, nesta quarta-feira, ao derrotar o dinamarquês Kristian Pless por dois sets a zero. Sá começou de forma arrasadora e venceu o primeiro set por 6/1. No segundo, Pless tentou reagir, mas Sá foi melhor e fechou o jogo em 6/4. O espanhol Albert Costa também venceu. Com mais dificuldade, derrotou o holandês Martin Verkerk por 2 sets a 1. As parciais foram de 2/6, 6/3 e 6/4. Em outra partida da terceira rodada, o argentino Gastón Gaudio venceu o seu compatriota José Acasuso por 3/6, 6/1 e 6/1. Nas quartas, vai enfrentar o vencedor do confronto do sueco Magnus Norman e o finlandês Jarkko Nieminen.