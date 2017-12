André Sá vence Meligeni na Ericsson Em uma partida com mais de duas horas de duração, o tenista André Sá venceu nesta sexta-feira Fernando Meligeni, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 4-6, 7-6 e 6-3 pelas quartas-de-final da Copa Ericsson. Sá joga agora com o vencedor do confronto entre o argentino David Nalbadian e o brasileiro Flávio Saretta. No sábado, pelas semifinais do torneio, jogam o argentino Fernando Gonzalez contra seu compatriota Agustín Calleri.