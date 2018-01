André Sá vence na estréia em Memphis O tenista mineiro André Sá foi bem na estréia no Torneio de Memphis, nos Estados Unidos. Nesta quarta-feira, Sá passou sem dificuldades pelo australiano Andrew Ilie por dois sets a zero, com parciais de 6/2 e 6/0 e garantiu sua vaga na segunda rodada. A primeira rodada de Memphis teve ainda os seguintes resultados: Justin Gimelstob (EUA) venceu Mardy Fish (EUA) por 6-3, 7-6 (7-4) Jan-Michael Gambill (EUA) venceu Nikolay Davydenko (RUS) por 6-1, 7-5. James Blake (EUA) venceu Michael Chang (EUA) por 6-4, 6-4. Jonas Bjorkman (SUE) venceu Mark Philippoussis (AUS) por 7-6 (8-6) e 7-6 (7-1).