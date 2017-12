André Sá vence na estréia em Moscou O tenista mineiro André Sá teve muita dificuldade, mas conseguiu vencer em sua estréia no Torneio de Moscou. Nesta terça-feira, ele derrotou de virada o suíco Michel Kratochvil por 2 sets a 1. Sá começou mal a partida e perdeu por 3/6, mas reagiu nos sets seguintes e fechou a partida com 7/5 e 6/4. A rodada teve ainda as derrotas do argentino David Nalbandian e do espanhol Fernando Vicente. Nalbandian perdeu para o alemão Rainer Schuettler por 2 a 0 (7/6 (8-6) e 6/4), enquanto que Vicente foi eliminado pelo sul-africano Wayne Ferreira - 7/6 (10-8) e 6/4.