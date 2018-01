André Sá vence na estréia em Nottingham O tenista mineiro André Sá estreou com vitória no Torneio de Nottingham, na Inglaterra. Num jogo muito equilibrado, o brasileiro venceu o britânico Jamie Delgado nesta terça-feira por dois sets a um, de virada. As parciais foram de 6/7 (7-4), 7/6 (7-2) e 7/6 (7-4). Esta foi a segunda vitória de Sá na temporada. Este ano, ele só havia vencido a partida contra o belga Gilles Elseneer, na primeira rodada do Torneio de Queen´s. Na próxima rodada, Sá vai enfrentar o alemão Alexander Popp, que eliminou o norte-americano Vincent Spadea.