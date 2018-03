André Sá vence na estréia na Holanda O tenista brasileiro André Sá se classificou nesta terça-feira para a segunda rodada do Torneio de Amersfoort, na Holanda, ao derrotar o checo Jaroslav Levinsky por dois sets a um. As parciais foram de 6-2, 4-6 e 7-6 (7/2). A rodada teve bons e maus momentos para os tenistas argentinos. Cabeça-de-chave número 2, Gaston Gaudio caiu na estréia diante do francês Jean-René Lisnard: 6-0, 7-6 (7/5). Já o terceiro favorito Juan Ignacio Chela foi bem ao derrotar seu compatriota Mariano Puerta por 2 a 0 - parciais de 6-3 e 6-1. A rodada teve ainda a vitória por 2 a 0 do espanhol Oscar Hernández sobre o holandês Fred Hemmes, num duplo 6-1. O holandês Raemon Sluiter passou pelo alemão Alexander Waske (6-4 e 6-3) e o suíço Stanislas Wawrinka eliminou o norte-americano Hugo Armando (6-4 e 6-4).