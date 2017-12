André Sá vence no Torneio de Queens O tenista brasileiro André Sá conseguiu uma vaga na chave principal do Torneio de Queens, na Inglaterra, ao derrotar o norte-americano Kristian Capalik por 2 sets a 0, nesta segunda-feira, na última rodada do qualificatório para a competição. O brasileiro garantiu a vitória com parciais de 6-1 e 6-1 e enfrentará o cabeça-de-chave número 9, o sueco Andreas Vinciguerra, por quem já foi derrotado duas vezes. Disputado em quadras de grama, o Torneio de Quenns é uma das competições que antecedem Wimbledom, o torneio Grand Slam desse tipo de piso. O outro brasileiro na competição, Alexandre Simoni, estreou vencendo o suíço Marc Rosset.