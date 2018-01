André Sá vence outra no Brasil Open O tenista mineiro André Sá garantiu sua vaga nas quartas-de-final do Brasil Open, torneio da ATP que está sendo realizadio na Costa do Sauípe, na Bahia. Sá fez prevalecer seu melhor jogo e venceu o suíço George Bastl por dois sets a zero. O brasileiro começou a partida muito bem e fechou a primeira série com o contundente placar de 6/1. No segundo, no entanto, ele perdeu a concentração. A partida ficou equilibrada e o brasileiro teve muita dificuldade. Mesmo assim, conseguiu fazer 7/5 e fechar o jogo. Na próxima rodada, Sá vai enfrentar o vencedor do confronto entre o argentino Mariano Zabaleta e o paraguaio Ramon Delgado, que jogam ainda nesta quinta-feira. Por volta das 15 horas, Fernando Meligeni enfrenta o argentino Gastón Etlis e, à noite, por volta das 19h30, Gustavo Kuerten pega o norte-americano Mashiska Washington.