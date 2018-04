André Sá vence romenos na estreia nas duplas em Bucareste

O confronto com a dupla romena foi o segundo de Sá e Guccione, tendo ocorrido no mesmo cenário do duelo anterior, com a diferença que no ano passado o brasileiro e o australiano foram eliminados em Bucareste. Agora, eles se garantiram nas quartas de final e terão pela frente os norte-americano Eric Butorac e Scott Lipsky.

Nesta terça, Sá e Guccione salvaram os quatro break points que a parceria romena teve, sendo três no segundo set. Além disso, conseguiram uma quebra de saque em cada parcial, assegurando o triunfo por 2 a 0.

SIMPLES - Nesta quarta, foram disputados oito jogos da primeira rodada da chave de simples em Bucareste, com destaque para as eliminações do cipriota Marcos Baghdatis (39º colocado no ranking) e do francês Paul-Henri Mathieu (60º) e o triunfo do italiano Paolo Lorenzi (52º).

Os confrontos das oitavas de final estão definidos e serão: Bernard Tomic x Robin Haase, Fernando Verdasco x Radu Albot, Guillermo García López x Kyle Edmund, Daniel Gimeno-Traver x Guido Pella, Marco Cecchinato x Damir Dzumhur, Illya Marchenko x Federico Delbonis, Paolo Lorenzi x Taro Daniel e Lucas Pouille x Ivo Karlovic.