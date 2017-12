André Sá volta a jogar neste sábado Depois da boa estréia na chave simples do Masters Series de Miami, com a vitória sobre o dinamarquês Kristian Pless, o tenista mineiro André Sá também venceu na primeira rodada da chave de duplas do torneio. Nesta sexta-feira, ao lado do sueco Peter Nyborg, ele ganhou dos norte-americanos Brandon Evans e Brian Baker por 7/5 e 7/5. Neste sábado, André Sá volta a quadra de Crandon Park, em Key Biscayne, para enfrentar o norte-americano Jan-Michael Gambill.