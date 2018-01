Andreas Vinciguerra defende título O sueco Andreas Vinciguerra tentará neste domingo o seu segundo título consecutivo no Torneio de Copenhague, na Dinamarca. Vinciguerra se classificou para a final da competição ao derrotar o russo Mijaíl Youzhny por 2 sets 1, com parciais de 7-5, 2-6 e 6-3. O adversário na defesa do título será o inglês Tim Henman, que na outra semifinal derrotou o holandês Jan Siemerink por 2 a 0, parciais de 6-3 e 7-6 (3). No ano passado, o tenista sueco derrotou Marat Safin na semifinal e foi campeão vencendo o compatriota Magnus Larsson.