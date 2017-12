Andrei Pavel é finalista em Montreal O tenista romeno Andrei Pavel se classificou para a final do Torneio de Montreal, depois que seu adversário na semifinal, o alemão Tommy Haas desistiu da partida no segundo set por causa de dores nas costas. Pavel ganhou o primeiro set por 6 a 4 e vencia o segundo por 5 a 0 quando Haas abandonou a quadra. O adversário do romeno na disputa do título será o vencedor do confronto entre o australiano Patrick Rafter e o francês Fabrice Santoro.