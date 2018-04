Andy Murray derrota Nicolas Almagro na estreia em Cincinnati

Em seu primeiro jogo após ser oficializado como novo número dois do mundo, o escocês Andy Murray não decepcionou e bateu o espanhol Nicolas Almagro, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/2, em sua estreia no Masters 1000 de Cincinnati.

Murray entrou em quadra embalado pelo título do Masters de Montreal, no domingo, e pela ascenção ao posto de tenista número dois do ranking da ATP. O escocês garantiu a nova posição ao vencer o francês Jo-Wilfred Tsonga na semifinal da competição canadense, desbancando assim o espanhol Rafael Nadal.

Nesta quarta, Murray não teve problemas para avançar às oitavas de final em Toronto. No único momento mais complicado do jogo, o escocês salvou um set point do rival em seu saque, com um potente serviço. Na segunda parcial, contou com um "apagão" de Almagro para encaminhar com tranquilidade a vitória após 1h25min.

Nas oitavas, Murray vai enfrentar o checo Radek Stepanek, algoz do russo Marat Safin. Ex-número 1 do mundo, Safina chegou a vencer o primeiro set, mas cedeu a virada e foi derrotado por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/1.

Também nesta quarta, o francês Julien Benneteau superou o austríaco Jurgen Melzer por 2 a 1, parciais de 6/2, 3/6 e 6/2. O checo Tomas Berdych bateu o alemão Philipp Petzschner também por 2 a 1, com parciais de 7/6 (10/8), 6/7 (7/9) e 6/4.