Andy Murray leva susto, mas vai à semifinal de Cincinnati

O escocês Andy Murray sofreu para vencer nesta sexta-feira o francês Julien Benneteau, número 55 do ranking, e alcançar a semifinal do Masters 1000 de Cincinnati. Em seu primeiro jogo difícil na competição, o número dois do mundo precisou virar sobre o adversário para fazer 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/1, em 2h11min de confronto.

Murray saiu na frente e abriu 3 a 0 no primeiro set, com uma quebra de vantagem. Mas o "lucky loser" Benneteau surpreendeu e aproveitou a queda de rendimento do rival para virar o placar, fechando a primeira parcial. No set seguinte, o francês manteve o ritmo e fez 2 a 0, deixando a impressão que venceria o jogo sem dificuldade.

Porém, o número dois do mundo não se entregou no jogo. Mostrando superação, o escocês virou o marcador e levou a partida para o terceiro set. E na parcial decisiva, Murray arrasou Benneteau ao impor duas quebras de saque e sem ter o seu serviço ameaçado - apresentou aproveitamento de 80% dos pontos quando jogou com o primeiro saque.

Na semifinal, Murray terá outra missão difícil pela frente. Ele vai enfrentar o vencedor do confronto entre o suíço Roger Federer, número 1 do mundo, e o australiano Lleyton Hewitt, embalado no torneio.