Andy Murray perde invencibilidade e Berdych avança em Paris

PARIS - Tomas Berdych garantiu vaga na semifinais do Masters 1.000 de Paris, nesta sexta-feira, ao vencer Andy Murray por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 7/6 (7/5) e 6/4. Com o resultado, o tenista checo também encerrou uma longa invencibilidade de britânico, que vinha de 16 vitórias seguidas e não sabia o que era derrota desde que caiu diante do espanhol Rafael Nadal na semifinal do último US Open.

Murray estava embalado pelos títulos conquistados em Bangcoc e Tóquio e também no Masters 1.000 de Xangai e, até o duelo desta sexta, acumulava 27 vitórias nos 28 confrontos anteriores que disputou. Eliminado, o britânico agora mira o ATP Finals, torneio que reunirá os oito melhores tenistas da temporada a partir do próximo dia 20, em Londres.

Já Berdych, sétimo colocado do ranking mundial, agora espera pela definição do seu adversário na semifinal na capital francesa, que sairá do confronto entre o suíço Roger Federer e o argentino Juan Monaco, também programado para esta sexta-feira.

O duelo entre Murray e Berdych acabou se arrastando por longos três sets, que ao total tiveram 3 horas e 12 minutos, por causa da própria instabilidade dos dois tenistas. Eles sofriam muito para confirmar os seus saques e propiciaram um festival de break points para ambos os lados. O britânico só conseguiu converter duas das 17 chances que teve de quebrar o serviço do checo, que, por sua vez, também só aproveitou duas das 14 oportunidades de ganhar no saque do seu rival.

Com isso, o jogo acabou sendo decidido nos detalhes e Murray chegou a ter a chance de garantir a sua vitória no tie-break do segundo set, mas perdeu e depois acabou sucumbindo na terceira parcial. Desta forma, ele não conseguiu justificar a sua condição de atual terceiro colocado do ranking mundial na melhor fase de sua carreira. Berdych, porém, já levava vantagem no retrospecto dos confrontos com o britânico, que agora acumula três derrotas e uma vitória em quatro duelos com o checo.