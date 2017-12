Andy Roddick assume liderança na Corrida Campeão do Masters Series de Cincinnati no último domingo, o tenista Andy Roddick ultrapassou o suíço Roger Federer e assumiu a liderança da Corrida dos Campeões. A lista publicada nesta segunda-feira pela ATP traz o norte-americano com 607 pontos contra 599 do rival. Em terceiro aparece o espanhol Juan Carlos Ferrero, com 574. Mesmo depois de cair na estréia de dois Masters Series - Montreal e Cincinnati - o brasileiro Gustavo Kuerten manteve a 15ª posição, com 235 pontos. Confira a lista da Corrida dos Campeões da ATP: 1) Andy Roddick (USA) - 607 pontos 2) Roger Federer (SUI) - 599 pontos 3) Juan Carlos Ferrero (ESP) - 574 pontos 4) Guillermo Coria (ARG) - 539 pontos 5) Andre Agassi (USA) - 515 pontos 6) Rainer Schuettler (ALE) - 447 pontos 7) Carlos Moyà (ESP) - 368 pontos 8) David Nalbandián (ARG) - 268 pontos 9) Mark Philippoussis (AUS) - 261 pontos 10) Sébastien Grosjean (FRA) - 254 pontos 15) Gustavo Kuerten (BRA) - 235 pontos