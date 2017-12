Andy Roddick avança em Roland Garros O tenista norte-americano Andy Roddick teve trabalho, mas conseguiu vencer em sua estréia no torneio de Roland Garros. Cabeça-de-chave número 2, ele derrotou o também norte-americano Todd Martin por 3 sets a 0, com parciais de 7/5 (7/5), 6/4 e 7/5. Em outros jogos disputados nesta segunda-feira, em Paris, o eslovaco Dominik Hrbaty eliminou o checo Bohdan Ulihrach, que sofreu contusão e abandonou o confronto, o francês Nicolas Escude ganhou do australiano Wayne Arthurs por 7/6 (9/7), 6/2 e 6/2 e o alemão Florian Mayer venceu o chileno Fernando Gonzalez por 6/7 (6/8), 6/1, 6/0 e 7/6 (7/5).