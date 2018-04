Andy Roddick bate Radek Stepanek e vence o torneio de Brisbane

Roddick, o grande favorito para a competição disputada na Austrália e que jogava seu primeiro evento desde que uma lesão no joelho abreviou sua temporada em 2009, fechou o set inicial 7-2 no tie-brak, depois de ambos jogadores confirmarem todos seus saques.

O número sete do mundo seguiu com um desempenho melhor que de seu rival, e parecia caminhar para um triunfo fácil quando a parcial do segundo set estava em 5-1, mas Roddick não conseguiu confirmar a vantagem quando sacou por duas vezes, e chegou a desperdiçar cinco match points no tie-break.

Mesmo assim, Roddick acabou vencendo a partida com o placar de 9-7 em um desempate muito disputado.

O norte-americano conquistou o 28o título de sua carreira e seu primeiro triunfo profissional em terras australianas. Roddick já havia conquistado o título juvenil do Aberto da Austrália em 2000.

O primeiro torneio do Grand Slam na temporada será iniciado em 18 de janeiro em Melbourne.

(Reportagem de Julian Linden)