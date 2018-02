Andy Roddick bate recorde no saque Nas quartas-de-final do Torneio de Queen?s, em Londres, Andy Roddick passou fácil pelo tailandês Paradorn Srichaphan, com vitória por duplo 6/3 nesta sexta-feira. Para isso, contou com um potente saque, ao bater o seu próprio recorde mundial e mandar a bolinha a 246,2 km/h no segundo set da partida. A nova marca ainda precisa ser confirmada oficialmente pela organização do torneio, mas já foi comemorada por Roddick. ?Foi contra o vento. Estou surpreso?, disse o norte-americano, sorrindo. ?Eu não percebi o que tinha acontecido até o público começar a aplaudir e Paradorn dar uma risada.? Agora, Roddick terá muito trabalho para continuar na luta para defender o título conquistado no ano passado em Queen?s, torneio disputado na grama e que serve de preparação para Wimbledon, a partir de 21 de junho. Na semifinal, ele terá pela frente o australiano Lleyton Hewitt, que passou pelo russo Igor Andreev. Hewitt já conquistou três títulos em Queen?s e coleciona a incrível marca de 21 vitórias e apenas 1 derrota na história do torneio - só perdeu nas quartas-de-final de 2003 para o francês Grosjean, justamente no ano em que Roddick foi campeão.