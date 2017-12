Andy Roddick confirma liderança em 2003 Melhor tenista do ano, o norte-americano Andy Roddick, semifinalista do Masters Cup de Houston, terminou o ano oficialmente como o número 1 do mundo no ranking da Corrida dos Campeões e de Entrada da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). Aos 21 anos, ele é o segundo mais jovem jogador da história a ficar em primeiro nas listas - o primeiro foi o australiano Lleyton Hewitt. O suíço Roger Federer, vencedor do Masters, ficou em segundo seguido do espanhol Juan Carlos Ferrero. O brasileiro Gustavo Kuerten terminou o ano em 15º na Corrida e 16º no ranking de Entradas. Confira o ranking da Corrida dos Campeões: 1) Andy Roddick (USA) - 907 pontos 2) Roger Federer (SUI) - 875 pontos 3) Juan Carlos Ferrero (ESP) - 841 pontos 4) Andre Agassi (USA) - 685 pontos 5) Guillermo Coria (ARG) - 666 pontos 6) Rainer Schuettler (ALE) - 641 pontos 7) Carlos Moya (ESP) - 456 pontos 8) David Nalbandián (ARG) - 412 pontos 9) Mark Philippoussis (AUS) - 323 pontos 10) Sebastien Grosjean (FRA) - 322 pontos 15) Gustavo Kuerten (BRA) - 294 pontos 49) Flávio Saretta (BRA) - 138 pontos Confira o ranking de Entradas: 1) Andy Roddick (USA) - 4.535 pontos 2) Roger Federer (SUI) - 4.375 pontos 3) Juan Carlos Ferrero (ESP) - 4.205 pontos 4) Andre Agassi (USA) - 3.425 pontos 5) Guillermo Coria (ARG) - 3.330 pontos 6) Rainer Schuettler(GER) - 3.205 7) Carlos Moyá (ESP) - 2.280 pontos 8) David Nalbandián (ARG) - 2.060 pontos 9) Mark Philippoussis (AUS) - 1.615 pontos 10) Sebastien Grosjean (FRA) - 1.610 pontos 16) Gustavo Kuerten (BRA) - 1.470 pontos