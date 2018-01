Andy Roddick é campeão do US Open 2003 O tenista norte-americano Andy Roddick sagrou-se neste domingo campeão do torneio US Open 2003 ao derrotar o espanhol Juan Carlos Ferrero por 3 sets a 0, com parciais de 6-3, 7-6 (7/2) e 6-3. Com o resultado, a mais nova promessa do tênis dos EUA conquistou o seu primeiro Grand Slam da carreira. Apesar da derrota, Ferrero aparece neste domingo como o número 1 do ranking mundial.