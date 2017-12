Andy Roddick é campeão em Cincinnati O norte-americano Andy Roddick conquistou neste domingo o título do Masters Series de Cincinnati ao derrotar na final do torneio seu compatriota Mardy Fish por 2 sets a 1, com parciais de 4-6, 7-6 (7/3) e 7-6 (7/4), depois de 2h28 de jogo. Com o resultado, o jogador passa a liderar a Corrida dos Campeões da ATP, com 607 pontos contra 599 do suíço Roger Federer.