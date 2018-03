Andy Roddick é campeão na Áustria O tenista norte-americano Andy Roddick conquistou neste sábado o título do torneio de St. Poelten, na Áustria, após derrotar com facilidade o russo Nikolay Davydenko por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-2. O brasileiro Flávio Saretta participou da competição, mas foi eliminado nas quartas-de-final pelo holandês Martin Verkerk.