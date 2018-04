Andy Roddick e Lleyton Hewitt vencem e se enfrentarão em Memphis

Cabeça de chave número 1 do Torneio de Memphis, o norte-americano Andy Roddick confirmou o seu favoritismo e avançou às quartas de final ao vencer o sérvio Janko Tipsarevic por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (8/6), em jogo encerrado no início da madrugada desta sexta-feira (no horário de Brasília).

Com o resultado obtido no ATP 500 disputado nos Estados Unidos, Roddick fará um duelo de ex-líderes do ranking mundial com o australiano Lleyton Hewitt, que também nesta última madrugada superou o francês Adrian Mannarino, de virada, com parciais de 6/7 (9/11), 7/5 e 6/0.

O interessante confronto colocará frente a frente dois tenistas em fases diferentes de suas carreiras. Enquanto Roddick se mantém estável no top 10 do ranking - é o oitavo do mundo -, Hewitt segue longe do status que um dia já teve, hoje lutando para deixar a 70.ª posição da ATP.

A atual condição dos dois se reflete no retrospecto recente do equilibrado duelo entre os dois tenistas, empatado em seis vitórias para cada lado. Hewitt venceu seis dos sete primeiros confrontos que travou com Roddick, que levou a melhor nas últimas cinco partidas entre os dois. A última delas ocorreu na edição de 2009 de Wimbledon, quando o jogador dos Estados Unidos precisou jogar cinco sets para derrotar o australiano no Grand Slam.

O vencedor do 13.º duelo entre Roddick e Hewitt terá pela frente na semifinal o vencedor do confronto entre o argentino Juan Martin del Potro e o norte-americano Michael Russell.

Já do outro lado da chave, os norte-americanos Sam Querrey e Mardy Fish medirão forças para ver quem irá encarar, na outra semifinal, o ganhador da partida entre a revelação canadense Milos Raonic e Robert Kendrick, outro tenista da casa que está nas quartas de final.

Feminino. Se o torneio masculino já conhece os seus quadrifinalistas, o feminino já definiu as quatro semifinalistas. Em um dos jogos que valerá vaga na decisão, a russa Evgeniya Rodina enfrentará a canadense Rebecca Marino. Já na outra semi, a eslovaca Magdalena Rybarikova terá pela frente a checa Lucie Hradecka.