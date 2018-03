Andy Roddick passa fácil por francês O norte-americano Andy Roddick derrotou com facilidade o francês Jo-Wilfried Tsonga por 3 sets a 0 - parciais de 6/3, 6/2 e 6/4 - na estréia do torneio de Roland Garros, em Paris. O cabeça-de-chave número 2 precisou apenas de 1 hora e 47 minutos para fechar a partida. Na segunda rodada, Roddick terá pela frente o argentino José Acasuso, que bateu o bielorusso Max Mirnyi por 3 sets a 0 - com parciais de 6/4, 7/6 (11/9) e 6/2. Outro favorito que não teve trabalho para avançar na competição foi Guillermo Coria. O argentino fez 3 a 0 (6/4, 6/2 e 6/4) no dinamarquês Kenneth Carlsen e enfrenta agora o sérvio Novak Djokovic. O cabeça-de-chave 19, o sueco Thomas Johansson, venceu o australiano Scott Draper por 3 sets 2 - parciais de 6/7 (5/7), 6/1, 3/6, 6/0 e 6/1 - e será o rival de David Sánchez, o algoz de Guga, na segunda rodada.