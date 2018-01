Andy Roddick se classifica em Londres O norte-americano Andy Roddick ganhou um dia de folga depois da vitória, neste sábado, sobre o russo Igor Andreev por 3 sets a zero, com parciais de 6/2, 6/2 e 7/6, conquistando sua classificação para as oitavas-de-final do Torneio de Wimbledon. A falta de luz e a chuva nos dias anteriores prejudicaram o norte-americano, finalista no torneio de Grand Slam do ano passado. Depois de eliminar o checo Jiri Vanek, na primeira rodada, Roddick sofreu para passar pelo italiano Davide Bracciali. Na próxima fase, na segunda-feira, ele vai enfrentar o vencedor do confronto entre o argentino Guillermo Coria e o austríaco Jurgen Melzer. Nos outros jogos deste sábado, o francês Richard Gasquet derrotou o luxemburguês Gilles Muller por 7/6, 6/3 e 6/3 e o sueco Thomas Johansson bateu Janko Tipsarevic (Sérvia e Montenegro) por 6/2, 6/3 e 6/1.