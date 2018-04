Andy Roddick sofre, mas vence na estreia em Memphis

Cabeça de chave número 1 do Torneio de Memphis, o norte-americano Andy Roddick sofreu para confirmar o seu favoritismo, mas assegurou vaga na segunda rodada do ATP 500 disputado nos Estados Unidos, em jogo encerrado na madrugada desta quarta-feira (no horário de Brasília). Atual oitavo colocado do ranking mundial, ele precisou jogar três sets para ganhar de virada do lituano Richard Berankis com parciais de 4/6, 6/2 e 6/3.

Com o resultado, o duas vezes campeão em Memphis terá pela frente na segunda rodada o sérvio Janko Tipsarevic, que na estreia bateu o tenista local Ryan Sweeting por 2 sets a 0, com 6/0 e 7/6 (9/7).

O próximo jogo promete ser outra pedreira para Roddick, já que o sérvio leva vantagem de duas vitórias e uma derrota no retrospecto do duelo com o norte-americano, surpreendido pelo rival, inclusive, na edição do ano passado do US Open. Antes disso, em 2008, Tipsarevic superou o adversário em Wimbledon. Curiosamente, o primeiro confronto entre os dois ocorreu também em Wimbledon, em 2006, quando Roddick levou a melhor.

Em outra partida encerrada na última madrugada, o norte-americano Sam Querrey, quinto cabeça de chave, estreou com vitória sobre o usbeque Denis Istomin por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 7/6 (7/5) e 6/4. Com isso, lutará por uma vaga nas quartas de final em jogo contra o argentino Brian Dabul.

Feminino. Também em jogos terminados na última madrugada, o torneio feminino de Memphis definiu as primeiras classificadas as quartas de final. Uma delas foi a norte-americana Alexa Glatch, que bateu a holandesa Michaella Krajicek por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/2), 3/6 e 6/3. Eliminada, a tenista da Holanda havia surpreendido a checa Barbora Strycova, cabeça de chave número 1, em sua estreia.

Com a vitória desta quarta-feira, Glatch jogará por uma vaga nas semifinais contra a eslovaca Magdalena Rybarikova, que avançou às quartas de final ao bater a britânica Anne Keothavong por 2 sets a 1, com 6/3, 3/6 e 6/1.

A outra tenista que passou às quartas de final nesta quarta foi a russa Ksenia Pervak. Ela obteve o feito ao superar a checa Renata Voracova por 2 sets a 0, com duplo 6/1. Com isso, espera agora pela definição da ganhadora do confronto entre as checas Sandra Zahlavova e Lucie Hradecka.