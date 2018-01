Andy Roddick também vai à semifinal O tenista norte-americano Andy Roddick derrotou nesta sexta-feira o holandês Sjeng Schalken, por 3 sets a 0 (6/4, 6/2 e 6/3), e passou para as semifinais do US Open. Seu adversário sairá do jogo entre o argentino David Nalbandian e o marroquino Younes El Anaoui.