Andy Roddick vence e segue soberano na grama londrina

O norte-americano Andy Roddick segue soberano na grama de Wimbledon. Nesta quarta-feira ele derrotou o tailandês Danai Udomchoke por 3 sets a 0, com parciais de 6-3, 6-4 e 7/6 (7/3) e já está na terceira rodada do torneio. Cabeça-de-chave número três da competição, Roddick teve como principal arma o seu tradicional e potente saque. Foram 12 aces dele na partida, fundamento que o ajudou muito, e que só não funcionou no terceiro set, quando o tailandês conseguiu quebrar um serviço do norte-americano e levar a decisão para um tie break. Aliás, no sexto game do terceiro set, Udomchoke teve triplo brake point, mas sua falta de experiência falou mais alto e ele não teve calma para finalizar o game e deixou Roddick reverter a situação e confirmar o seu serviço. No oitavo game, o norte-americano teve o serviço quebrado, mas no desempate fez valer a sua maior tarimba e confirmou a vitória por 7/3.