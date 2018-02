Andy Roddick vence fácil na estréia Segundo maior favorito do torneio, depois de Roger Federer, e dono do saque mais veloz do mundo, o norte-americano Andy Roddick só precisava mesmo do fim da chuva para confirmar seu favoritismo e arrasar seu adversário, Yeu-Tzuoo Wang, vindo d o qualifying. Finalmente, depois de dois dias, Roddick avançou para a segunda rodada, ao marcar 6/3, 7/5 e 6/4 e agora pega o austríaco Alexander Peya, um lucky loser, ou seja, tenista que perdeu na última rodada do qualifying e entrou na chave em razão da desistência de outro jogador. O caminho parece aberto para o norte-americano em Wimbledon. Situação decadente vive o espanhol Albert Costa, campeão de Roland Garros em 2001. Atualmente como número 55 do ranking, perdeu na estréia de Wimbledon para um desconhecido, o inglês Mark Hilton, que comemorou a maior vitória de sua vida, avançando a segunda rodada de um Grand Slam, depois de marcar 6/1, 6/4 e 6/3 no espanhol. CHUVA - Em situação ainda mais crítica está a organização do torneio de Wimbledon. Depois de algumas horas de sol, a chuva voltou a interromper os jogos. Se os atrasos persistirem é muito provavel que neste primeiro domingo - tradicionalmente folga em Wimbledon - tenha de ser realizada rodada. Nas horas em que a chuva deu uma trégua, Sjeng Schalken ganhou de Lee Childs por 6/2, 6/1 e 6/3; Vince Spadea de Todd Reid por 6/2, 6/4 e 6/2; Julien Benneteau de Tomas Berdych por 6/3, 7/5 e 6/4; Dominik Hrbaty de David Sanchez por 6/2, 6/4 e 6/2; Fern ando Gonzalez de Martin Vassallo Arguello por 6/4, 6/2 e 6/4; Rainer Schuettler de Robin Soderling por 4/6, 6/3, 7/6 (7/5), 1/6 e 6/2; Thomas Enqvist de Galo Blanco por 4/6, 7/6 (7/2), 6/4 e 7/6 (7/1).