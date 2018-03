Andy Roddick vence Fish e avança às oitavas em Roma

Andy Roddick venceu o duelo com o compatriota Mardy Fish, nesta terça-feira, e avançou para as oitavas-de-final do Masters Series de Roma. O número 6 do ranking mundial mostrou paciência para trocar bolas com o adversário e não teve dificuldades para fechar a partida em 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. A vitória foi a oitava consecutiva de Roddick contra Mardy Fish, em nove confrontos entre ambos. A única derrota para o adversário aconteceu em 2003, no ATP de Delray Beach, nos Estados Unidos. Para conhecer seu adversário nas oitavas de final, Roddick ainda terá de esperar três partidas. Ele aguarda o confronto entre o vencedor de Jo-Wilfried Tsonga x Giles Simon e Simone Bolelli x Olivier Patience. O Masters Series de Roma conta pontos para o Ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP) e distribui cerca de R$ 6 milhões em prêmios.