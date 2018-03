Anfitrião Pouille confirma favoritismo e enfrenta Khachanov na final de Marselha

O Torneio de Marselha, um ATP 250 disputado em quadras duras e cobertas na França, terá uma final inédita. O anfitrião Lucas Pouille e o russo Karen Khachanov venceram o bielo-russo Ilya Ivashka e o checo Tomas Berdych, respectivamente, e decidirão o título neste domingo, em duelo marcado para as 11 horas (de Brasília).

+ Leia mais notícias sobre tênis

+ Com 'pneu', Svitolina arrasa russa e fatura o bicampeonato em Dubai

+ Bruno Soares lamenta derrota no Rio Open, mas exalta 'boa campanha'

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Bruno Soares e Jamie Murray perdem de espanhóis e caem na semifinal do Rio Open

O jovem Karen Khachanov, 47.º colocado do ranking da ATP, entrou em quadra primeiro e não teve muita dificuldade para derrotar o experiente Tomas Berdych, ex-Top 5 e hoje 17.º do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Será a segunda final de ATP da carreira do tenista de 21 anos, que conquistou o título do Torneio de Chengdu, um ATP 250 na China, em 2016.

Para delírio da torcida em Marselha, Lucas Pouille teve dificuldade contra o bielo-russo 193.º colocado Ilya Ivashka, mas confirmou o seu favoritismo com uma vitória por 6/3 e 7/6 (8/6), em 1 hora e 26 minutos de partida. O francês chegou a salvar um set point durante o tie-break da segunda parcial.

Atual 16.º do ranking e cabeça de chave número 3 do torneio, o francês de 24 anos disputará a oitava final da carreira, sendo que tem cinco títulos de ATP e deverá pular para a 14.ª posição do ranking caso seja campeão em Marselha.