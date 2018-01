Aniversariante, Guga vai ganhar um bolo Os organizadores do Brasil Open resolveram comemorar os 27 anos de Gustavo Kuerten, completados nesta quarta-feira, com uma festa na quadra. Antes da partida contra o sueco Magnus Norman, que marca a estréia dos dois no torneio, o pessoal da organização vai cortar um bolo para lembrar a data. A partida, que foi transferida de ontem para hoje por causa da chuva, deve começar por volta das 16 horas. O torneio, que está sendo disputado na Costa do Sauípe, litoral baiano, terá uma super-rodada nesta quarta-feira para recuperar o atraso provocado pelas chuvas nos últimos dois dias. A rodada começa ainda pela manhã. Se não houver imprevistos, o holandês Sjeng Schalken enfrenta o francês Cyril Saunier a partir das 11 horas. Logo em seguida, está marcada a continuação do jogo entre o brasileiro Franco Ferreiro e o dinamarquês Kenneth Carlsen - interrompida por causa da chuva quando o Ferreiro vencia por 1 set a 0. Na seqüência, acontece o duelo brasileiro: Flávio Saretta x Marcos Daniel. O jogo do cabeça-de-chave número 1, o alemão Rainer Schuetter, com o brasileiro André Sá ficou para a quadra 1, por volta das 15 horas. Mais ou menos no mesmo horário, na quadra 2, Júlio Silva continua sua partida com o austríaco Werner Eschauer, e Ricardo Mello vai à quadra 3 para enfrentar o chileno Paul Capdeville. O Brasil Open terá na rodada desta quarta-feira um total de 21 partidas entre simples e duplas. Confira a programação de jogos desta quarta-feira: Quadra central 11h: Cyril Saulnier (FRA) x Sjeng Schalken (NED) Na seqüência: continuação de Kenneth Carlsen (DEN) x Franco Ferreiro (BRA) - Ferreiro vencia por 6/4, 0/2 Na seqüência: Flávio Saretta (BRA) x Marcos Daniel (BRA) Não antes das 16h: Gustavo Kuerten (BRA) x Magnus Norman (SWE) Na seqüência: Nathan Healey (AUS) e Jordan Kerr (AUS) x Juan Ignacio Chela (ARG) e Flávio Saretta (BRA) Na seqüência: Gaston Etlis (ARG) e André Sá (BRA) x Josh Goffi (USA) e Ricardo Mello (BRA) Quadra 1 11h: continuação de Alexander Popp (GER) x Gregory Carraz (FRA) - Carraz lidera por 4/1 Na seqüência: continuação de Gaston Etlis (ARG) x Brian Vahaly (USA) - Vahaly lidera por 6/1 1/2 Na seqüência: Rainer Schuettler (GER) x André Sá (BRA) Na seqüência: Trip Phillips (EUA) e Brian Vahaly (EUA) x Brandon Coupe (EUA) e Paul Goldstein (EUA) Na seqüência: Hermes Gamonal (CHI) e Fernando Gonzales (CHI) x Wesley Moodie (RSA) e Sebastian Prieto (ARG) Na seqüência: Kenneth Carlsen (DEN) e Magnus Norman x Vicent Spadea (EUA) e Eric Taino (EUA) Quadra 2 11h: Vincent Spadea (EUA) x Guillermo Cañas (ARG) Na seqüência: Eric Taino (EUA) x Fernando Gonzalez (CHI) Na seqüência: continuação de Werner Eschauer (AUT)x Júlio Silva (BRA) - Silva lidera com 6/5 Na seqüência: Federico Browne (ARG) e Gregory Carraz (FRA) x Todd Perry (AUS) x Thomas Shimada (JPN) Na seqüência: continuação de Pedro Braga (BRA) e Júlio Silva (BRA) x Martin Garcia (ARG) e Graydon Oliver (EUA) - Garcia/Oliver lideram com 6/1, 2/2 NA seqüência: Enzo Artoni (ITA) e Ignacio Hirigoyen (ARG) x Scott Humphries (EUA) e Mark Merklein (BAH) Quadra 3 11h: continuação de Hermes Gamonal (CHI) x Michael Quintero (COL) - Quintero leads 6/5 Na seqüência: Todd Larkham (AUS) x Juan Ignacio Chela (ARG) Na seqüência: Paul Capdeville (CHI) x Ricardo Mello (BRA)