Aniversariante nesta sexta, Lucas Pouille avança às semifinais em Marselha

A sexta-feira reservou um presente especial para o francês Lucas Pouille. Um dos tenistas da nova geração a brilhar no circuito profissional da ATP, o tenista comemorou os seus 24 anos de vida com uma vitória sobre o sérvio Filip Krajinovic que o classificou às semifinais do Torneio de Marselha, um ATP 250 disputado em quadras duras e cobertas na França. O atual número 16 do mundo ganhou por 2 sets a 1 - com parciais de 7/6 (7/5), 3/6 e 6/4.

Em boa fase na temporada, Lucas Pouille conquistou o título em Montpellier (outro ATP 250) há duas semanas e defende o vice-campeonato de Marselha no ano passado. A três posições de atingir o seu melhor ranking, o francês busca a oitava final da carreira. Para isso, terá pela frente neste sábado o o bielo-russo de 23 anos e 193.º colocado do mundo Ilya Ivashka, que derrotou de virada o anfitrião Nicolas Mahut, número 100, por 2 sets a 1 - parciais de 4/6, 6/3 e 7/5.

O outro lado da chave tem um experiente tenista que busca a recuperação no circuito profissional. Ex-número 4 e atual 17.º do ranking, o checo Tomas Berdych deu sorte nesta sexta-feira ao contar com a desistência do bósnio Damir Dzumhur depois de vencer o primeiro set por 7/6 (7/4). Na sequência, o rival alegou não estar se sentindo bem fisicamente e abandonou.

Na luta para chegar à 32.ª final na carreira - tem 13 títulos -, Tomas Berdych jogará neste sábado contra o russo Karen Khachanov, de 21 anos e 47.º colocado do mundo, que aplicou um duplo 6/4 no francês Julien Benneteau.

NOS ESTADOS UNIDOS - O Torneio de Delray Beach, outro ATP 250 desta semana, já tem uma semifinal definida. Nela, o alemão Peter Gojowczyk jogará contra o norte-americano Steve Johnson. Nesta sexta-feira, o tenista da Alemanha derrotou o local Reilly Opelka por 2 sets a 0 - parciais de 7/6 (7/5) e 6/3 - e Johnson bateu o russo Evgeny Donskoy por 2 a 0 (6/1 e 6/4).