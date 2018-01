Anna Kournikova admite deixar o tênis A tenista russa Anna Kournikova estaria muito perto de encerrar a carreira, segundo informação veiculada nesta segunda-feira pelo jornal londrino "The Evening Standard". De acordo com o jornal, a tenista de 22 anos - notabilizada pela beleza, por seus trabalhos como modelo e pelo romance com o cantor espanhol Enrique Iglesias - disse estar preocupada com uma contusão nas costas da qual não consegue se livrar. A russa - que no domingo conduziu a cerimônia de entrega do World Music Awards em Montecarlo - tentou durante todo o ano se recuperar da lesão que a tirou dos torneios de Grand Slam de Wimbledon, Roland Garros e US Open. A tenista ocupa atualmente o 302º lugar no ranking da WTA e seu melhor resultado até hoje foi a semifinal de Wimbledon em 97. No começo deste ano, a suíca Martina Hingis, de 22 anos, abandonou a carreira em conseqüência de uma grave lesão no tornozelo.