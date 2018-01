Anna Kournikova vai à final em Xangai A tenista russa Anna Kournikova pode, finalmente, conquistar um título em sua carreira profissional na WTA. A bela atleta, que chama mais atenção pelos modelitos que coloca em quadra do que o tênis que apresenta contra as adversárias, garantiu vaga na final do torneio de Xangai, ao vencer neste sábado a japonesa Ai Sugiyama por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 7-5. Ela vai disputar o título contra a israelense Anna Smashnova, que eliminou a indonésia Angelique Widjaja.