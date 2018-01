Anna Kournikova vira nome de disco A tenista Russa Ana Kournikova, que já chegou a ser a 8ª do ranking, mas nunca conseguiu vencer um torneio e é mais conhecida por sua beleza, é nome e capa de um disco da banda inglesa de rock Binge. Há três anos, a banda começou a tocar a música ?Ana Kournikova?, que fala sobre um garoto que sonha em ser pegador de bola nos jogos da tenista, mas não conseguiu lançá-la como single porque não obteve a permissão da Octagon, empresa de marketing esportivo que gerencia a carreira de Kournikova. A autorização veio apenas para lançar um CD inteiro com o nome da tenista e com ela na capa. Depois, John Macon, o líder da banda, conseguiu conhecer a tenista pessoalmente, em 6 de setembro de 2001, numa entrevista coletiva em Nova York. O disco estava para ser lançado quando ocorreram os atentados ao World Trade Center. Os equipamentos de vídeo e gravação que seriam utilizados para os clipes estavam armazenados a duas quadras das torres gêmeas. Todo o projeto teve de ser adiado até junho. Agora, o disco saiu e tem a música ?Ana Kournikova? em quatro versões: rock, acústica, eurodance e sports instrumental. O vídeo da faixa está nos primeiros lugares das paradas americanas e nele a tenista aparece com a banda em uma praia mexicana, a mesma na qual fez fotos para o seu calendário de 2003.