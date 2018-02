Ansiedade atrapalha e Guga cai na estréia em Indian Wells Gustavo Kuerten caiu na primeira rodada do Masters Series de Indian Wells ao perder para a revelação argentina Juan Martin Del Potro por 7/6 (7-5) e 6/2, mas a história poderia ter sido diferente, não fosse a ansiedade do brasileiro. Guga jogou de bem o primeiro set. Chegou a sacar com 5 a 4 para fechar a série, mas desperdiçou a chance a abriu a porta para o adversário forçar uma decisão no tie break e levar vantagem. Já não é a primeira vez que Guga peca nestes momentos. No torneio de Las Vegas, quando esteve em vantagem, cometeu alguns erros tolos. A situação repetiu-se em Indian Wells. O brasileiro está tão ansioso para demonstrar sua evolução que acaba se perdendo em indecisões e erros. Ao perder o primeiro set no tie break, em que Del Potro também contou com uma certa dose de sorte, ao concluir o set point com um ace (saque sem devolução) de segundo serviço, Guga parece ter caído no desânimo e esteve em desvantagem de 3 a 0. Quando "acordou" não teve mais chances de reagir e agora está fora do Masters Series. Como Guga era convidado na competição, não chegou a marcar pontos no ranking mundial. O seu próximo compromisso será no final do mês, no Masters Series de Miami.