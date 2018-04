Antes de estreia, Teliana Pereira cai duas colocações na WTA

LONDRES - Antes de fazer uma histórica estreia para o tênis feminino brasileiro no Aberto da Austrália, pois o País não tem uma tenista na chave principal de um Grand Slam desde 1993, Teliana Pereira apareceu nesta segunda-feira na 97ª posição do ranking da WTA. Ela caiu duas posições em relação à semana passada, quando figurava em 95º lugar depois de ter sido eliminada na segunda rodada do qualifying do Torneio de Brisbane.

Teliana fará a sua estreia no Aberto da Austrália diante da russa Anastasia Pavlyuchenkova, na madrugada desta terça-feira (no horário de Brasília), quando espera poder surpreender a rival que apareceu nesta segunda na 30ª colocação da WTA.

A brasileira acabou sendo ultrapassada na listagem por causa da grande ascensão alcançada por duas tenistas. Uma delas é a búlgara Tsvetana Pironkova, que saltou da 107ª para a 57ª posição após conquistar o título do Torneio de Sydney, o primeiro da sua carreira. Já a outra é a espanhola Estrella Cabeza Candela, que saltou da 114ª para a 95ª colocação depois de chegar às semifinais do Torneio de Hobart.

O ranking atualizado pela entidade que controla o tênis profissional feminino não trouxe nenhuma alteração de postos no grupo das 20 mais bem colocadas, liderado de forma disparada pela norte-americana Serena Williams, que nesta segunda-feira estreou com vitória fácil no Aberto da Austrália.

Confira o ranking atualizado pela WTA nesta segunda-feira:

1.º Serena Williams (EUA), 13.260 pontos

2.º Victoria Azarenka (BLR), 8.151

3.º Maria Sharapova (RUS), 6.076

4.º Na Li (CHN), 5.970

5.º Agnieszka Radwanska (POL), 5.470

6.º Petra Kvitova (RCH), 4.835

7.º Sara Errani (ITA), 4.435

8.º Jelena Jankovic (SER), 4.230

9.º Angelique Kerber (ALE), 4.070

10.º Caroline Wozniacki (DIN), 3.520

11.º Simona Halep (ROM), 3.335

12.º Roberta Vinci (ITA), 3.170

13.º Sloane Stephens (EUA), 3.075

14.º Ana Ivanovic (SER), 3.010

15.º Sabine Lisicki (ALE), 2.915

16.º Carla Suárez Navarro (ESP), 2.775

17.º Samantha Stosur (AUS), 2.675

18.º Maria Kirilenko (RUS), 2.605

19.º Kirsten Flipkens (BEL), 2.465

20.º Svetlana Kuznestsova (RUS), 2.202

97.º Teliana Pereira (BRA), 682