Antilhas anunciam equipe para Davis As Antilhas Holandesas anunciaram nesta quarta-feira a equipe para o confronto com o Brasil, de 15 a 17 de julho, em Joinville, pela Copa Davis. O principal jogador é Jean-Julien Rojer, que tem 23 anos e está na 285ª colocação no ranking mundial. Além dele, a equipe das Antilhas Holandesas terá os tenistas Raoul Behr e David Josepa, ambos sem posição no ranking mundial da ATP. Do seu lado, o Brasil terá força máxima, com o retorno de Gustavo Kuerten à equipe. Além dele, jogarão Ricardo Mello, Flávio Saretta e André Sá - todos entre os 200 melhores do ranking mundial. O confronto era para acontecer nas Antilhas Holandesas, que alegaram não ter condições financeiras de organizar o evento e transferiram o direito ao Brasil. Quem vencer irá enfrentar o ganhador do duelo entre Uruguai e República Dominicana, em setembro, para garantir uma vaga na segunda divisão da Davis.