Aos 26 anos, croata Mario Ancic se aposenta do tênis

"Essa foi uma das decisões mais duras que eu tive de tomar", lamentou Ancic, para depois explicar: "Eu estou com apenas 26 anos, mas o meu corpo diz que eu não seria capaz de continuar a jogar em alto nível".

Ancic já vinha planejando a sua vida fora das quadras, pois se formou na faculdade de direito de Split em 2008. Ele, inclusive, escreveu uma tese sobre o funcionamento legal da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP).

O croata explicou que poderia realizar uma cirurgia ou adotar um método conservador para o tratamento de sua lesão nas costas, mas garantiu que nenhuma das duas alternativas daria a garantia de que ele poderia voltar a jogar em alto nível.

Ancic surgiu como um tenista promissor no circuito profissional e começou a mostrar força em 2002, quando eliminou Roger Federer na estreia do Grand Slam de Wimbledon, onde mais tarde o suíço reinou por cinco anos seguidos até cair na final de 2008 diante do espanhol Rafael Nadal.

Apelidado de "Super Mario" pelos seus fãs, Ancic ganhou três títulos no circuito da ATP e foi à semifinal de Wimbledon em 2004. No ano seguinte, ele ganhou o jogo decisivo que deu à Croácia o primeiro título da Copa Davis da história do país.

Entretanto, a carreira de Ancic começou a entrar em uma fase ruim em 2007, quando ele descobriu que sofria de mononucleose. Mais tarde, o tenista foi também atrapalhado por lesões nas costas e nos joelhos.

Sua última aparição no circuito da ATP ocorreu em maio do ano passado, quando foi derrotado na primeira rodada no Torneio de Munique.