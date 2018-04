Aos 26, Federer promete jogar pelo menos até os 35 anos

O tenista número um do mundo, Roger Federer, afirmou nesta sexta-feira que pretende continuar jogando profissionalmente pelo menos por mais nove anos, podendo estender o domínio no circuito mundial. Apresentado como o homem mais sexy do mundo em um evento de uma marca de barbeador para divulgar a Masters Cup de Xangai, Federer disse ainda que gostaria de ser interpretado no cinema por Brad Pitt caso alguém fizesse um filme sobre ele. "Ainda quero jogar por muito tempo. Até os 35 definitivamente eu quero jogar", disse o tenista de 26 anos, após ter feito a própria barba diante de 1.000 crianças chinesas. "Eu ainda me sinto em forma e com saúde", acrescentou. Federer preferiu Pitt em vez dos outros astros de Hollywood Johnny Depp, Matt Damon -- e até mesmo Denzel Washington e Jet Lee-- para interpretá-lo em um eventual filme sobre a sua vida. "Brad Pitt fez alguns filmes duros e eu gostaria que o meu filme fosse duro também", afirmou Federer, que a partir de domingo tentará conquistar seu quarto título de Masters Cup. "Uma comédia seria legal também, mas eu sou alguém do tipo mais durão." Federer encerrou sua apresentação no centro de Xangai fazendo a barba ao lado de três jovens chineses de 20 anos com o rosto praticamente liso, que pareciam nunca ter visto um barbeador antes. "Vocês têm que molhar o rosto", disse Federer ao rapazes, que estavam visivelmente nervosos diante das câmeras. "Depois coloquem creme de barbear."