Apesar do cansaço, Murray confirma que jogará em Roma O britânico Andy Murray vai participar normalmente do Masters 1000 de Roma. Nesta terça-feira, após admitir que estava cogitando a possibilidade de ficar de fora da competição italiana por causa do desgaste físico, ele confirmou a sua presença. Assim, o escocês buscará o seu terceiro título seguido em competições disputadas em quadras de saibro.