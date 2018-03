Após 3h06, Moyá elimina Chela em Paris O tenista espanhol Carlos Moyá, quarto cabeça-de-chave do Aberto da França, venceu o argentino Juan Ignacio Chela, por 3 sets a 2, com parciais de 6/2, 6/3, 3/6, 2/6 e 6/3, em 3h06 de jogo. Com este resultado, ele garantiu vaga nas oitavas-de-final em Roland Garros e terá como próximo adversário o checo Jiri Novak, que eliminou o croata Ivan Lujbicic, por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 7/5, 3/6 e 6/2.